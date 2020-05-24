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2020-05-24T17:07
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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
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РИА Новости

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

17:07 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет его победы на выборах.
"Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах", - заявил Трамп в интервью журналистке Шэрил Аткиссон из новостной программы Full Measure.
Он добавил, что также не хочет его победы на выборах Китай.
Ранее Трамп не раз говорил, что "никто не был таким жестким по отношению к России", как он. Эти заявления глава государства делал на фоне обвинений в "сговоре" с Россией, что не нашло подтверждений в ходе расследования. Москва такие обвинения отрицала.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, Трамп баллотируется на второй четырехлетний срок.
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Дональд ТрампВладимир ПутинКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Американским президентам теперь нужно, чтобы их утвердили в России и в Китае?... Я пропустил новый Канцлер-Акт?...
24 мая, 17:44
YSYar S
16100001
Опять придётся голосовать. Ничего поможем Трампу, который прессует наших олигархов
24 мая, 17:15
Ю.Юрий .
1240002
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