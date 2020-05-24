Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет его победы на выборах.
"Я ему нравлюсь, но, думаю, он не хочет, чтобы я победил на выборах", - заявил Трамп в интервью журналистке Шэрил Аткиссон из новостной программы Full Measure.
Он добавил, что также не хочет его победы на выборах Китай.
Ранее Трамп не раз говорил, что "никто не был таким жестким по отношению к России", как он. Эти заявления глава государства делал на фоне обвинений в "сговоре" с Россией, что не нашло подтверждений в ходе расследования. Москва такие обвинения отрицала.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября, Трамп баллотируется на второй четырехлетний срок.