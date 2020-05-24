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2020-05-24T16:56
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Число пострадавших из-за землетрясения в Иране возросло до 16
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РИА Новости

Число пострадавших из-за землетрясения в Иране возросло до 16

16:56 24.05.2020
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© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана возросло до 16, сообщила служба скорой медицинский помощи страны в воскресенье.
Прежде в иранских СМИ проходила информация о шести пострадавших.
"Одному человеку была оказана помощь на месте, еще 15 человек были направлены в медцентры", - говорится в сообщении на сайте скорой помощи, которая отметила, что всем была оказана помощь, а госпитализированные уже выписаны.
Медслужбы отмечают, что все пострадавшие получили травмы во время бегства, испугавшись землетрясения.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2 с эпицентром в провинции Кохгилуе-Бойерахмед. Ближайшим населенным пунктом к эпицентру является небольшой Догонбадан (Гачсаран), в 14 километрах от которого на глубине 10 километров произошло землетрясение.
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