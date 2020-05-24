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2020-05-24T16:58
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В ЕР с удивлением восприняли сообщения о возможных перестановках в партии
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РИА Новости

В ЕР с удивлением восприняли сообщения о возможных перестановках в партии

16:58 24.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В "Единой России" с удивлением восприняли сообщения о возможных перестановках в партии, сообщил РИА Новости заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, уточнив, что в руководстве ЕР не ведется никаких обсуждений об изменении полномочий в партии.
Ранее о возможных перестановках в правящей партии сообщили в соцсетях со ссылкой на депутата Госдумы Ирину Гусеву. Согласно опубликованной информации, председатель ЕР Дмитрий Медведев станет новым спикером Госдумы, а депутат Гусева займется созданием "новой идеологической конструкцией партии".
"Для нас эта информация была полным удивлением", - сказал Перминов.
Он добавил, что в партии не идет речи ни о каких перестановках. Также, по его словам, не обсуждался вопрос о наделении новыми полномочиями депутата Гусевой.
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