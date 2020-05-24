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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T16:50
https://ria.ru/20200524/1571919402.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило семь тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1036x0_80_0_0_13a7910c356bb5c48df8f09ae84b2530.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило семь тысяч человек

16:50 24.05.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 99 до 7093, всего умерли 250 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщали о 6994 зарегистрированных случаях коронавируса, 242 из которых стали летальными.
"Еще 99 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 7093. Всего 3713 человек были вылечены, а 250 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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