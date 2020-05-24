Египет вынес предупреждение Washington Post за дискредитирующие статьи

КАИР, 24 мая - РИА Новости. Египетские власти вынесли предупреждение американской газете Египетские власти вынесли предупреждение американской газете Washington Post в связи с непрофессиональными публикациями о ситуации в стране с опорой на источники вне Египта , говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе Главного управления по информации Египта (SIS).

Согласно релизу SIS, в задачи которого входит аккредитация иностранных журналистов, глава управления Дия Рашван провел в субботу вечером встречу с главой бюро Washington Post в Каире Садарсаном Рагхаваном.

Рашван отметил, что в нескольких публикациях газеты в нарушение правил профессионального журнализма "содержатся ошибки и некорректная информация".

"В случае повторения такого подхода в нарушение всех правил и стандартов журналистики, о следовании которым заявляет Washington Post, в отношении газеты будут применены все меры и законы, действующие в Египте и в мире", - говорится в копии письма, врученному Рагхавану.

В частности, речь шла о публикации в газете за 10 мая под заголовком "As coronavirus spreads in Egypt, Sissi sees opportunity to tighten his grip".

Управление отмечает, что в статье содержатся серьезные обвинения в адрес властей Египта, не имеющие под собой оснований. Корреспондент ссылается на источники вне Египта, а также на анонимных "активистов" и отчеты политизированных Human Rights Watch и Amnesty International, заявления которых Египет ранее опровергал. Также газета заявляет, что запрет на массовые собрания, введенный властями Египта из-за коронавируса, якобы связан с ЧС в стране, эти обвинения "ложные".

"Присутствие вашего корреспондента в Каире и выдача ему аккредитации ... означает, что корреспондент должен общаться со всеми сторонами, а не только теми, кто противостоит Египту по всему миру", - говорится в копии письма, направленного главному редактору газеты Мартину Барону.

"Газета ссылается на анонимные источники, частные лица и организации за пределами Египта вместо наблюдения за реальной ситуацией в стране и обращения к первоисточникам. В недавно опубликованных сюжетах просматривается приверженность к отрицательным оценкам, даже если они являются голословными утверждениями", - говорится в пресс-релизе.

Также глава SIS провел встречу с корреспондентом газеты New York Times Декланом Уолшем, которому указал на несколько случаев непрофессионализма в его статьях. SIS ранее уже проводил подобные встречи с Уолшем.