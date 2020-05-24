Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России

"Не очень понимаю, зачем Турции организовывать чартеры для российских туристов, когда в России сотни самолетов только и ждут возможности взлететь и отвезти куда-нибудь пассажиров. Надо всего лишь дождаться, когда наша страна сочтет благоприятной эпидемиологическую ситуацию и откроет границы. Проблема как раз в том, что информации, когда это может произойти, пока нет, только рассуждения и предположения", - сказала собеседница агентства.