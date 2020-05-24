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Туризм
2020-05-24T17:09
https://ria.ru/20200524/1571919098.html
Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России
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РИА Новости

Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России

16:43 24.05.2020 (обновлено: 17:09 24.05.2020)
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© РИА Новости / Мария СеливановаТурецкий отель
Турецкий отель
© РИА Новости / Мария Селиванова
Турецкий отель. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Иностранные авиакомпании не имеют права возить чартерами российских туристов, поэтому идея турецкой стороны организовать такие рейсы для российских туристов до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса, остаётся нереальной, заявила РИА Новости представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
"Не очень понимаю, зачем Турции организовывать чартеры для российских туристов, когда в России сотни самолетов только и ждут возможности взлететь и отвезти куда-нибудь пассажиров. Надо всего лишь дождаться, когда наша страна сочтет благоприятной эпидемиологическую ситуацию и откроет границы. Проблема как раз в том, что информации, когда это может произойти, пока нет, только рассуждения и предположения", - сказала собеседница агентства.
"Это во-первых. А во-вторых, за редким исключением, иностранные авиакомпании не имеют права возить чартерами российских туристов. То есть в данном случае турецкий перевозчик не может вывезти наших туристов чартером из России в Турцию. Турецких граждан привезти из Турции в Россию - пожалуйста. Но опять же, только когда Россия откроет границы и возобновит международное авиасообщение", - уточнила Тюрина.
Ранее министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой заявил РИА Новости, что турецкий туристический сектор рассчитывает, что авиасообщение Турции и России возобновится в середине июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмМевлют ЧавушоглуРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Ирина ТюринаТурцияКоронавирус COVID-19В мире
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