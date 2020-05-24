Папа Франциск впервые с начала марта появился в окне Апостольского дворца

ВАТИКАН, 24 мая - РИА Новости, Сергей Старцев. Впервые с начала марта, когда в Впервые с начала марта, когда в Ватикане были введены чрезвычайные меры в связи с пандемией COVID-19, папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на несколько мгновений появился в окне Апостольского дворца, чтобы поприветствовать и благословить верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

В последний раз понтифик совершил этот традиционный жест 8 марта, когда он впервые обратился к католикам не непосредственно из Апостольского дворца, а через прямую трансляцию в интернете, которую осуществлял из папской библиотеки информационный портал Святого престола Vatican News

Как и в марте, несколько десятков верующих и паломников, собравшихся на главной площади Ватикана, аплодисментами и радостными возгласами приветствовали папу Франциска, который появился в окне под звон колоколов Собора Святого Петра.

Власти Ватикана 10 марта приняли ряд чрезвычайных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в частности, закрыли для туристов и экскурсий собор Святого Петра и площадь перед главным католическим храмом мира.

Утром 18 мая мессой в Ватиканской базилике, посвященной 100-летию со дня рождения святого папы Иоанна Павла II, Франциск возобновил богослужения с участием верующих в главном католическом храме мира. Вскоре после этой мессы доступ верующих в собор Святого Петра и на площадь перед ним был вновь разрешен.

С понедельника во всех храмах Италии были возобновлены богослужения при строгом соблюдении верующими установленных ограничений: социальная дистанция, использование медицинских масок и перчаток. Кроме того, в соборе Святого Петра, других папских базиликах и во многих крупных храмах Италии при входе у верующих измеряется температура при помощи специальных термосканеров.