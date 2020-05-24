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Религия и мировоззрение
2020-05-24T16:41
https://ria.ru/20200524/1571918907.html
Папа Франциск впервые с начала марта появился в окне Апостольского дворца
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/105980/49/1059804975_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_845ac438a42c1244c14be2a8f08dde73.jpg
РИА Новости

Папа Франциск впервые с начала марта появился в окне Апостольского дворца

16:40 24.05.2020 (обновлено: 16:41 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
ВАТИКАН, 24 мая - РИА Новости, Сергей Старцев. Впервые с начала марта, когда в Ватикане были введены чрезвычайные меры в связи с пандемией COVID-19, папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди на несколько мгновений появился в окне Апостольского дворца, чтобы поприветствовать и благословить верующих, собравшихся на площади Святого Петра.
В последний раз понтифик совершил этот традиционный жест 8 марта, когда он впервые обратился к католикам не непосредственно из Апостольского дворца, а через прямую трансляцию в интернете, которую осуществлял из папской библиотеки информационный портал Святого престола Vatican News.
Как и в марте, несколько десятков верующих и паломников, собравшихся на главной площади Ватикана, аплодисментами и радостными возгласами приветствовали папу Франциска, который появился в окне под звон колоколов Собора Святого Петра.
Власти Ватикана 10 марта приняли ряд чрезвычайных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в частности, закрыли для туристов и экскурсий собор Святого Петра и площадь перед главным католическим храмом мира.
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Утром 18 мая мессой в Ватиканской базилике, посвященной 100-летию со дня рождения святого папы Иоанна Павла II, Франциск возобновил богослужения с участием верующих в главном католическом храме мира. Вскоре после этой мессы доступ верующих в собор Святого Петра и на площадь перед ним был вновь разрешен.
С понедельника во всех храмах Италии были возобновлены богослужения при строгом соблюдении верующими установленных ограничений: социальная дистанция, использование медицинских масок и перчаток. Кроме того, в соборе Святого Петра, других папских базиликах и во многих крупных храмах Италии при входе у верующих измеряется температура при помощи специальных термосканеров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Папа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеВатиканИталияВ мире
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