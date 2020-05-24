Пиротехники в Севастополе уничтожили девять авиабомб времен ВОВ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сразу девять авиационных бомб немецкого и советского производства времен Великой Отечественной, в том числе фугасную, весом 100 килограммов, одновременно уничтожили пиротехники Сразу девять авиационных бомб немецкого и советского производства времен Великой Отечественной, в том числе фугасную, весом 100 килограммов, одновременно уничтожили пиротехники МЧС Севастополе , сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства.

"Сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота одновременно уничтожили девять авиационных бомб немецкого и советского производства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все авиационные бомбы были найдены в разных районах Севастополя. Самая крупная из них - фугасная авиабомба ФАБ-100. Все эти боеприпасы предназначались для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений противника.