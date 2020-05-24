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2020-05-24T16:37
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Пиротехники в Севастополе уничтожили девять авиабомб времен ВОВ
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РИА Новости

Пиротехники в Севастополе уничтожили девять авиабомб времен ВОВ

16:37 24.05.2020
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкСотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Сразу девять авиационных бомб немецкого и советского производства времен Великой Отечественной, в том числе фугасную, весом 100 килограммов, одновременно уничтожили пиротехники МЧС в Севастополе, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства.
"Сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота одновременно уничтожили девять авиационных бомб немецкого и советского производства", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, все авиационные бомбы были найдены в разных районах Севастополя. Самая крупная из них - фугасная авиабомба ФАБ-100. Все эти боеприпасы предназначались для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений противника.
"Работы по подрыву авиационных бомб проведены с соблюдением всех мер безопасности", - отметил представитель ведомства, добавив, что для уничтожения боеприпасов был использован котлован глубиной около семи метров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СевастопольПроисшествия
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