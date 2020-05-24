Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T17:38
https://ria.ru/20200524/1571918752.html
Заболевшая СOVID-19 Алена Бабенко рассказала о своем состоянии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571906470_0:23:3107:1771_1036x0_80_0_0_a4d0d4318bdb1e66f48f38fc709f0be4.jpg
РИА Новости

Заболевшая СOVID-19 Алена Бабенко рассказала о своем состоянии

16:34 24.05.2020 (обновлено: 17:38 24.05.2020)
14748
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктриса Алена Бабенко
Актриса Алена Бабенко
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Алена Бабенко, госпитализированная с коронавирусом, рассказала о своем состоянии.
"Хорошо себя чувствую, спасибо большое за беспокойство, иду на поправку", — сказала она в комментарии телеканалу "Звезда".
Артистка отметила, что в стационаре, где она проходит лечение, обеспечивают прекрасные условия и хорошее питание.
Как сообщалось ранее, у Бабенко выявили коронавирус, среди симптомов у актрисы были температура и слабость. Артистка подчеркнула, что отказалась от участия в шоу "Танцы со звездами" и самоизолировалась, как только почувствовала недомогание.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
322116313
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаАлена БабенкоКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Кадр из видео группы Bad Balance Питер - Я твой!
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Турецкий отель
Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России
Полиция
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Главврач объяснила "изоляцию" медсестер в морге в Башкирии
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Кадры с места убийства 14-летней девочки в Пензе
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского идут к дому В. Зеленского в Киеве
Участники акции против политики Зеленского пришли под окна его дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния