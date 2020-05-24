В Госдуме обсудят статью Bloomberg о Путине с представителем агентства

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом".

ВЦИОМ позднее заявил, что позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют. Посольство РФ в США призвало Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге Путина.

"Я уже переговорил с шеф-редактором Блумберг неделю назад, когда пошел первый комментарий по поводу койко-мест. Она согласилась со мной выйти на связь в режиме видеоконференции, и на следующей неделе, рассчитываю, что этот разговор будет. Тем более, что сейчас добавилась свежая информация касательно данных ВЦИОМ. Мы договорились о встрече в ближайшее время, и очень хорошо, что она еще не состоялась … Мы хотим задать им свои вопросы и сделать предложение, но оно будет актуально только в том случае, если они действительно ошибаются", - сказал Шхагошев.

Он отметил, что, учитывая последние события, сложно предположить, что Блумберг просто ошибся, но если дезинформация не была умышленной, то на встрече агентству будет предложен вариант взаимодействия. Например, при написании материалов Блумберг сможет уточнять информацию у самого депутата, у Государственной Думы, исполнительной власти РФ, так как, по словам Шхагошева, по коронавирусу создано максимальное количество штабов. Если Блумберг не согласится сотрудничать через эти механизмы, станет очевидно, по словам депутата, что это "информационная диверсия" с его стороны. Также Шхагошев планирует обсудить на встрече с Блумберг вопрос достоверности источников.

Он выразил надежду, что Кларк-Ширнина не изменит своих планов относительно встречи из-за последних событий, отметив, что руководитель бюро "идет на контакт", что, конечно, является плюсом.

"Мы заложники мягкой дипломатии с одной стороны. Мы решили не запрещать, а ищем какой-то другой путь. Понятно, извинятся или не извинятся (Блумберг - ред.), но для меня, например, этого недостаточно. Мы решили не идти путем ограничений, но есть совершенно другая концепция, абсолютно нормальная концепция реакции на такие вещи со стороны стран Европейского союза, со стороны США, Запада вообще - это большие штрафы за подобную дезинформацию, ощутимые для кармана даже таких, как Блумберг", - сказал первый замруководителя думской фракции ЕР.

При этом Шхагошев подчеркнул, что Россия может пойти на "жесткие меры", если ситуация не улучшится, отметив, что многое зависит от предстоящего разговора.