Премьер Туниса надеется на возобновление туристического сезона в июле

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Туниса Ильяс Фахфах выразил надежду на то, что туристический сезон в стране возобновится в начале июля, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM . Премьер-министрИльяс Фахфах выразил надежду на то, что туристический сезон в стране возобновится в начале июля, сообщает тунисская радиостанция

Ранее министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби заявила, что власти намерены с 4 июня возобновить работу закрытых из-за коронавируса музеев, отелей, а также мечетей, в случае полного контроля над ситуацией с 14 июня возможно возобновление работы всех секторов экономики.

Как отмечает радиостанция, Фахфах выразил в ходе своего выступления по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр надежду, что туристический сезон в Тунисе будет возобновлен в начале июля.

Ранее Фахфах заявил, что Тунис успешно преодолел кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены 1048 случаев заражения коронавирусом, 914 человек выздоровели, 48 скончались. С начала мая на территории страны фиксируются единичные случаи инфицирования.

С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. С 15 мая снят запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм. С 18 мая от соблюдения карантина освобождены граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.

С 13 мая в Тунисе начал действовать сокращенный шестичасовой комендантский час - с 23.00 до 05.00 (01.00-07.00 мск).