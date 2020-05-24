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Туризм
2020-05-24T17:03
https://ria.ru/20200524/1571918509.html
Премьер Туниса надеется на возобновление туристического сезона в июле
https://cdn25.img.ria.ru/images/151754/08/1517540839_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_ba83b037790da191cf90cee9e71a2af5.jpg
РИА Новости

Премьер Туниса надеется на возобновление туристического сезона в июле

16:29 24.05.2020 (обновлено: 17:03 24.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж отеля в Тунисе.
Пляж отеля в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пляж отеля в Тунисе.. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр Туниса Ильяс Фахфах выразил надежду на то, что туристический сезон в стране возобновится в начале июля, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM.
Ранее министр по вопросам крупных проектов Туниса Любна Жриби заявила, что власти намерены с 4 июня возобновить работу закрытых из-за коронавируса музеев, отелей, а также мечетей, в случае полного контроля над ситуацией с 14 июня возможно возобновление работы всех секторов экономики.
Как отмечает радиостанция, Фахфах выразил в ходе своего выступления по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр надежду, что туристический сезон в Тунисе будет возобновлен в начале июля.
Ранее Фахфах заявил, что Тунис успешно преодолел кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены 1048 случаев заражения коронавирусом, 914 человек выздоровели, 48 скончались. С начала мая на территории страны фиксируются единичные случаи инфицирования.
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С 4 мая власти Туниса начали поэтапную отмену ограничительных мер в сфере экономики - частично возобновилась работа промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией коронавируса, а также работа госучреждений. С 15 мая снят запрет на работу крупных торговых центров и рынков при соблюдении всех необходимых санитарных норм. С 18 мая от соблюдения карантина освобождены граждане старше 65 лет и дети в возрасте до 15 лет.
С 13 мая в Тунисе начал действовать сокращенный шестичасовой комендантский час - с 23.00 до 05.00 (01.00-07.00 мск).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмТунис (страна)
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