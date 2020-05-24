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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T16:28
https://ria.ru/20200524/1571918467.html
Кузбасс получит помощь на борьбу с эпидемией коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

Кузбасс получит помощь на борьбу с эпидемией коронавируса

16:28 24.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 24 мая - РИА Новости. Кемеровская область получит более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета в связи с эпидемией COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов, где из-за эпидемии коронавируса снизились поступления в бюджеты в 2020 году. Уточняется, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Подчеркивается, что средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них рассчитан с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.
Дом правительства РФ
14 мая, 15:37Распространение нового коронавируса
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"Более 15 миллиардов рублей из общей суммы получат в совокупности пять регионов СФО — Хакасия, Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области. Самая большая дотация – 9 миллиардов 16 миллионов 944 тысячи рублей – достанется Кемеровской области. Правительство надеется, что эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией", – говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинВладимир ПутинАлтайский крайКемеровская областьЭкономика
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