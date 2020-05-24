В Свердловской области в ДТП погибли два человека

По данным регионального ГИБДД, водитель "Волги" при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся на встречной полосе с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир из отечественной машины погибли на месте аварии до приезда бригады скорой помощи. Еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, из них один из "Волги" и трое из Toyota, в том числе мальчик 15 лет и девочка 10 лет. Все пострадавшие доставлены в больницы, уточнили в ведомстве.