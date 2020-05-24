В Свердловской области в ДТП погибли два человека

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге Р-351 в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 105-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень в городском округе Богданович произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП два человека погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС провели деблокировку погибших из машин. К ликвидации последствий ДТП привлекались четыре человека и одна единица техники.
По данным регионального ГИБДД, водитель "Волги" при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся на встречной полосе с Toyota Land Cruiser. В результате ДТП водитель и женщина-пассажир из отечественной машины погибли на месте аварии до приезда бригады скорой помощи. Еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, из них один из "Волги" и трое из Toyota, в том числе мальчик 15 лет и девочка 10 лет. Все пострадавшие доставлены в больницы, уточнили в ведомстве.