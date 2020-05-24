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В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
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РИА Новости

В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

16:22 24.05.2020 (обновлено: 17:25 24.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы, спасатели и волонтеры в Псковской области разыскивают пропавшую трехлетнюю девочку, сообщает СК России.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы 23 мая. По предварительным данным, девочка пропала вечером в субботу в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе.
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"По данному факту незамедлительно следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка. На место происшествия в тот же вечер выехал руководитель регионального следственного управления", — говорится в сообщении.
В поисках ребенка задействованы следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Псковская областьПроисшествия
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