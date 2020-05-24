В Архангельской области выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом

МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Региональный референс-центр выявил за последние сутки 126 новых случаев коронавируса в Архангельской области, что перекрыло рекордные показатели предыдущих двух дней, сообщил оперштаб региона в воскресенье.
"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 126 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 24 мая, общее число заболевших составило 1192 человека, из них 403 уже выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
В пятницу, по данным штаба, в регионе заразились 84 человека, в субботу было выявлено 94 случая. Среди новых заболевших – 123 жителя Северодвинска, из них 50 - сотрудники градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в Федеральном медико-биологическом агентстве, а также три жителя Котласского района.
"В реанимации находятся 18 пациентов с COVID-19. Четверо пациентов переведены на самостоятельное дыхание с кислородной поддержкой, к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными 11 человек", - отметили в штабе.
Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 7931 человек, из них 1298 на сегодняшний день остаются под наблюдением, снято с наблюдения 6633 человека, в их отношении установлен диагноз здоров. На COVID-19 обследовано более 45,4 тысячи жителей.
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