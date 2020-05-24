В Архангельской области выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 126 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 24 мая, общее число заболевших составило 1192 человека, из них 403 уже выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

"В реанимации находятся 18 пациентов с COVID-19. Четверо пациентов переведены на самостоятельное дыхание с кислородной поддержкой, к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными 11 человек", - отметили в штабе.

Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 7931 человек, из них 1298 на сегодняшний день остаются под наблюдением, снято с наблюдения 6633 человека, в их отношении установлен диагноз здоров. На COVID-19 обследовано более 45,4 тысячи жителей.