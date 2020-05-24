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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T16:19
https://ria.ru/20200524/1571918200.html
В Архангельской области выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Архангельской области выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом

16:19 24.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Региональный референс-центр выявил за последние сутки 126 новых случаев коронавируса в Архангельской области, что перекрыло рекордные показатели предыдущих двух дней, сообщил оперштаб региона в воскресенье.
"За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 126 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 24 мая, общее число заболевших составило 1192 человека, из них 403 уже выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
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22 мая, 20:40Распространение нового коронавируса
В Архангельской области проверят очаг COVID-19 в Северодвинске
В пятницу, по данным штаба, в регионе заразились 84 человека, в субботу было выявлено 94 случая. Среди новых заболевших – 123 жителя Северодвинска, из них 50 - сотрудники градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в Федеральном медико-биологическом агентстве, а также три жителя Котласского района.
"В реанимации находятся 18 пациентов с COVID-19. Четверо пациентов переведены на самостоятельное дыхание с кислородной поддержкой, к аппаратам искусственной вентиляции легких остаются подключенными 11 человек", - отметили в штабе.
Всего ограничительными мерами и медицинским наблюдением охвачены 7931 человек, из них 1298 на сегодняшний день остаются под наблюдением, снято с наблюдения 6633 человека, в их отношении установлен диагноз здоров. На COVID-19 обследовано более 45,4 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Архангельская областьСеверодвинскКотласский районОбщество
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