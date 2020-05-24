Захарова объяснила проблему Договора об открытом небе для США

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США планомерно выходят из всех договоренностей, связывающих им руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, объясняя проблему Договора об открытом небе для Вашингтона.
"Это вопрос не конкретно этого документа или их каких-то претензий к российской стороне. Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так или иначе, по их мнению, связывают им руки. Хочу напомнить - уже много лет назад в одностороннем порядке они покинули договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - не так давно они так же из него вышли. Недавно заявили, что не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А ведь это всё - части международной стабильности", - сказал она в эфире радио "Комсомольская правда".
Москва отвергает очередные обвинения Вашингтона, потому что у российской стороны претензий к американской "не то что намного больше, - они конкретны и они были опубликованы и в апреле, и в феврале, и за много месяцев до этого".
"У нас существует специальная комиссия, которая должна решать все спорные вопросы. Поэтому это не вопрос отношений с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают с себя все обязательства, которые считают для себя неудобными", - подчеркнула она.
США позиционируют себя как исключительную страну, имеющую особые полномочия, отметила Захарова.
"Но конкретно в данном случае хочу напомнить о концепции американской исключительности, которая была озвучена предыдущим президентом Обамой и, так или иначе, переходит из администрации в администрацию каждый раз. Сейчас эта концепция звучит так: "Сделать Америку снова великой". Позиционирование себя как страны, которая имеет особые полномочия, не связана обязательствами и играет не по правилам - это концепция американского государства, очень четко проявляющаяся на протяжении десятилетий, поэтому им не нужно ничего, что уравнивает в правах это государство с другими мировыми игроками", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора об открытом небе и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.