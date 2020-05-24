Захарова объяснила проблему Договора об открытом небе для США

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США планомерно выходят из всех договоренностей, связывающих им руки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , объясняя проблему Договора об открытом небе для Вашингтона

"Это вопрос не конкретно этого документа или их каких-то претензий к российской стороне. Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так или иначе, по их мнению, связывают им руки. Хочу напомнить - уже много лет назад в одностороннем порядке они покинули договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - не так давно они так же из него вышли. Недавно заявили, что не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А ведь это всё - части международной стабильности", - сказал она в эфире радио "Комсомольская правда".

Москва отвергает очередные обвинения Вашингтона, потому что у российской стороны претензий к американской "не то что намного больше, - они конкретны и они были опубликованы и в апреле, и в феврале, и за много месяцев до этого".

"У нас существует специальная комиссия, которая должна решать все спорные вопросы. Поэтому это не вопрос отношений с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают с себя все обязательства, которые считают для себя неудобными", - подчеркнула она.

США позиционируют себя как исключительную страну, имеющую особые полномочия, отметила Захарова.

"Но конкретно в данном случае хочу напомнить о концепции американской исключительности, которая была озвучена предыдущим президентом Обамой и, так или иначе, переходит из администрации в администрацию каждый раз. Сейчас эта концепция звучит так: "Сделать Америку снова великой". Позиционирование себя как страны, которая имеет особые полномочия, не связана обязательствами и играет не по правилам - это концепция американского государства, очень четко проявляющаяся на протяжении десятилетий, поэтому им не нужно ничего, что уравнивает в правах это государство с другими мировыми игроками", - сказала она.