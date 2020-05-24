Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова в будущем свидетельствовать о том, что происходило на Украине.
"На самом деле эти показания где-то хранятся, я готова в дальнейшем свидетельствовать правдиво о том, что происходило на Украине, как для внутреннего расследования на Украине, так и для внешнего расследования, потому что мировая коррупция очень вредит Украине", — сказала она в интервью программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ.
В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал ее в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой живой и здоровой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом России, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. В марте Савченко была арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
27 февраля, 00:42Савченко поделила власти Украины на "коррупционеров" и "дебилов"