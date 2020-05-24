При землетрясении в Иране пострадали шесть человек

"По информации экстренной службы страны, число пострадавших в Гачсаране возросло с трех до шести, получивших травмы во время бегства", - сообщил агентству представитель спасательной службы иранского Красного полумесяца Мехди Валипур.
В свою очередь, на сайте скорой помощи страны говорится, что службы спасения продолжают оценку причиненного ущерба деревням и поселкам, расположенным в окрестностях землетрясения, однако информации о жертвах не поступало.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2 с эпицентром в провинции Кохгилуе-Бойерахмед. Ближайшим населенным пунктом к эпицентру является небольшой Догонбадан (Гачсаран), в 14 километрах от которого на глубине 10 километров произошло землетрясение.