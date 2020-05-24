При землетрясении в Иране пострадали шесть человек

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе По меньшей мере шесть человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе Ирана , передает агентство ISNA со ссылкой на службы спасения.

"По информации экстренной службы страны, число пострадавших в Гачсаране возросло с трех до шести, получивших травмы во время бегства", - сообщил агентству представитель спасательной службы иранского Красного полумесяца Мехди Валипур.

В свою очередь, на сайте скорой помощи страны говорится, что службы спасения продолжают оценку причиненного ущерба деревням и поселкам, расположенным в окрестностях землетрясения, однако информации о жертвах не поступало.