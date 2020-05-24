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2020-05-24T16:09
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При землетрясении в Иране пострадали шесть человек
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РИА Новости

При землетрясении в Иране пострадали шесть человек

16:09 24.05.2020
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© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране
ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе Ирана, передает агентство ISNA со ссылкой на службы спасения.
"По информации экстренной службы страны, число пострадавших в Гачсаране возросло с трех до шести, получивших травмы во время бегства", - сообщил агентству представитель спасательной службы иранского Красного полумесяца Мехди Валипур.
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В свою очередь, на сайте скорой помощи страны говорится, что службы спасения продолжают оценку причиненного ущерба деревням и поселкам, расположенным в окрестностях землетрясения, однако информации о жертвах не поступало.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2 с эпицентром в провинции Кохгилуе-Бойерахмед. Ближайшим населенным пунктом к эпицентру является небольшой Догонбадан (Гачсаран), в 14 километрах от которого на глубине 10 километров произошло землетрясение.
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