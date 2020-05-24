Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
По его словам, подобные сообщения — "абсолютный бред" и "неуклюжий заказ".
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Он добавил, что если бы кому-то захотелось претворить в жизнь подобные теории, то это давно было бы сделано.
"Например, через вакцинацию от гриппа. Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200. <...> Или это весь мир делал бы через детскую вакцинацию, когда у нас все новорожденные вакцинируются от кори, АКДС, от туберкулеза и так далее", — цитирует его НСН.
Онищенко добавил, что фейки о "жидком чипировании" далеки от реальных проблем медицины и спецслужб. Он назвал подобные вбросы "шизофреническим бредом отдельных товарищей".
"У нас есть правовая база, чтобы отсекать такую бредовую информацию и блокировать заведомо ложную информацию, а людей, которые ее распространяют, привлекать к ответственности", — отметил собеседник портала.
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По мнению медика, россияне, как и жители других государств, положительно воспримут возможность вакцинации от коронавируса, так как понимают ее необходимость.
В России выявили 344 481 случай заражения, скончались 3,5 тысячи пациентов, выздоровели — 113 299. За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти 44% — без симптомов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.