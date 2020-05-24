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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T22:14
https://ria.ru/20200524/1571917887.html
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19

16:07 24.05.2020 (обновлено: 22:14 24.05.2020)
37020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
По его словам, подобные сообщения — "абсолютный бред" и "неуклюжий заказ".
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Бесогон и чад конспирологического кутежа
Он добавил, что если бы кому-то захотелось претворить в жизнь подобные теории, то это давно было бы сделано.
"Например, через вакцинацию от гриппа. Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200. <...> Или это весь мир делал бы через детскую вакцинацию, когда у нас все новорожденные вакцинируются от кори, АКДС, от туберкулеза и так далее", — цитирует его НСН.
Онищенко добавил, что фейки о "жидком чипировании" далеки от реальных проблем медицины и спецслужб. Он назвал подобные вбросы "шизофреническим бредом отдельных товарищей".
"У нас есть правовая база, чтобы отсекать такую бредовую информацию и блокировать заведомо ложную информацию, а людей, которые ее распространяют, привлекать к ответственности", — отметил собеседник портала.
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Поможет ли чеснок от коронавируса
По мнению медика, россияне, как и жители других государств, положительно воспримут возможность вакцинации от коронавируса, так как понимают ее необходимость.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 337 тысяч умерли.
В России выявили 344 481 случай заражения, скончались 3,5 тысячи пациентов, выздоровели — 113 299. За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти 44% — без симптомов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗГеннадий ОнищенкоКитайОбщество
Популярные комментарии
То есть Онищенко не отрицает, что жидкое чипирование физически возможо. Единственная аргументация, что если бы это было возможно, то это бы уже сделали? Так это уже и сделали. Гуглите - проект ID2020
24 мая, 17:16
MYMake Yellowstone Great Again
86210231
Честно говоря, больше напрягают не люди, которые подобный бред распространяют, а те, кто в эту ахинею про "жидкое чипирование" верит. А ведь эти люди имеют право голоса...
24 мая, 16:32
НПНе Патриот
51310224
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