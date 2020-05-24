2020-05-24T16:05
2020-05-24T16:05
https://ria.ru/20200524/1571917809.html
Намаз без прихожан прошел в честь Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
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РИА Новости
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РИА Новости
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Намаз без прихожан прошел в честь Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Праздничный намаз в Москве совершил муфтий шейх Равиль Гайнутдин, его заместители и несколько имамов. Все присутствующие были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию. Мусульманский праздник Ураза-байрам завершает 30-дневный пост священного месяца Рамадан и длится три дня.
2020-05-24T16:05
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=56294076&type=mp4
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Намаз без прихожан прошел в честь Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Праздничный намаз в Москве совершил муфтий шейх Равиль Гайнутдин, его заместители и несколько имамов. Все присутствующие были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию. Мусульманский праздник Ураза-байрам завершает 30-дневный пост священного месяца Рамадан и длится три дня.
Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с руководством Дагестана обратился к мусульманам с призывом отметить Ураза-байрам в домашних условиях и отказаться от коллективных молитв.