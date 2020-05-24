Намаз без прихожан прошел в честь Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве

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Праздничный намаз в Москве совершил муфтий шейх Равиль Гайнутдин, его заместители и несколько имамов. Все присутствующие были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию. Мусульманский праздник Ураза-байрам завершает 30-дневный пост священного месяца Рамадан и длится три дня.