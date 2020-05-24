Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 4122

"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4122 факта заражения коронавирусной инфекцией, 2607 человек вылечились, 49 человек умерли, 1466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 47 из них оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.