Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 4122

БАКУ, 24 мая - РИА Новости. Общее число выявленных заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 4122, за сутки зарегистрирован 101 факт, число выздоровевших от вируса достигло 2607 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4122 факта заражения коронавирусной инфекцией, 2607 человек вылечились, 49 человек умерли, 1466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 47 из них оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 270 739 тестов на выявление новых случаев заражения.
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