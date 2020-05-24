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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T16:04
https://ria.ru/20200524/1571917782.html
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 4122
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 4122

16:04 24.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 24 мая - РИА Новости. Общее число выявленных заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 4122, за сутки зарегистрирован 101 факт, число выздоровевших от вируса достигло 2607 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4122 факта заражения коронавирусной инфекцией, 2607 человек вылечились, 49 человек умерли, 1466 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 47 из них оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 270 739 тестов на выявление новых случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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