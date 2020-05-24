В Подмосковье рассказали о первых выходных без цифровых пропусков

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Алена Самарева. Нынешние выходные в Нынешние выходные в Подмосковье стали первыми днями после отмены цифровых пропусков, введенных в регионе из-за распространения коронавируса . Корреспондент РИА Новости оценила изменения, произошедшие в регионе: по наблюдениям, в субботу большинство людей на улицах были в масках, однако в воскресенье ситуация изменилась – значительная часть прохожих, встреченных на просторах региона, были без индивидуальных средств защиты, а в некоторых магазинах появились очереди.

В течение почти полутора месяцев каждый житель области для передвижения по улице должен был оформлять специальный QR-код. Эти меры были введены в регионе с целью недопущения распространения коронавируса. В последнее время в Подмосковье наблюдается тенденция к ослаблению ограничений. В регионе запустили строительство и работу промышленных предприятий. Более 240 тысяч человек снова получили возможность работать, но с соблюдением санитарных требований. Бары, кафе, рестораны остаются закрытыми, но, по словам губернатора Андрея Воробьева, частично сферу услуг смогут открыть уже при следующем этапе смягчения действующих ограничений.

На сегодняшний день за нарушение "масочного" режима жители должны будут заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. До 12 мая мера носила рекомендательный характер, теперь жители в обязательном порядке должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования: на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях. По-прежнему соблюдать самоизоляцию должны люди старше 65 лет и лица, с определённым рядом хронических заболеваний.

Изменения за выходные

В субботу большинство жителей региона были в масках, загруженности дорог не наблюдалось, скопления людей и очередей на торговых объектах также замечено не было. В магазинах люди придерживались установленных в регионе правил и соблюдали социальную дистанцию. Ажиотаж у "Макдональдса" в Балашихе сохранился. Можно было отметить некоторую пустынность улиц, но, предположительно, это связано с установившейся в Подмосковье непогодой.

В обеденное время воскресенья погода улучшилась, и уже при выходе из дома можно встретить несколько человек без масок.

"На улице маску не ношу, только в общественных местах. Социальные объекты не посещаю, поскольку работаю на дому", - сказал РИА Новости Игорь, один из прохожих, в ответ на вопрос, почему он не пользуется индивидуальными средствами защиты.

Несколько жителей без масок также были встречены в общественной маршрутке. Проезжая по одной из многолюдных улиц, можно заметить, что практически все прохожие идут с опущенными на шею масками или вовсе без них. Пробок на дорогах по-прежнему не наблюдалось. Зато очереди в магазинах появились, и не везде люди соблюдают положенную дистанцию, однако есть и ответственные.

"Когда выхожу в магазины и супермаркеты обязательно надеваю маску и перчатки, потому что неизвестно, какие там люди ходят и какими руками это все хваталось", - рассказала агентству еще одна прохожая Ирина.

Резюмируя, можно отметить, что на улице люди предпочитают не использовать средства индивидуальной защиты, однако в общественных местах, в особенности, где есть социальная разметка и санитарные правила строго контролируются, большинство из них придерживаются всех обязательных требований на всех уровнях получения услуги или приобретения товара.