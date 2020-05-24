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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T16:03
https://ria.ru/20200524/1571917712.html
В Подмосковье рассказали о первых выходных без цифровых пропусков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571739322_0:179:3198:1979_1036x0_80_0_0_7341f687aa94d8d27c206f7fc328e3fb.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассказали о первых выходных без цифровых пропусков

16:03 24.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Алена Самарева. Нынешние выходные в Подмосковье стали первыми днями после отмены цифровых пропусков, введенных в регионе из-за распространения коронавируса. Корреспондент РИА Новости оценила изменения, произошедшие в регионе: по наблюдениям, в субботу большинство людей на улицах были в масках, однако в воскресенье ситуация изменилась – значительная часть прохожих, встреченных на просторах региона, были без индивидуальных средств защиты, а в некоторых магазинах появились очереди.
В течение почти полутора месяцев каждый житель области для передвижения по улице должен был оформлять специальный QR-код. Эти меры были введены в регионе с целью недопущения распространения коронавируса. В последнее время в Подмосковье наблюдается тенденция к ослаблению ограничений. В регионе запустили строительство и работу промышленных предприятий. Более 240 тысяч человек снова получили возможность работать, но с соблюдением санитарных требований. Бары, кафе, рестораны остаются закрытыми, но, по словам губернатора Андрея Воробьева, частично сферу услуг смогут открыть уже при следующем этапе смягчения действующих ограничений.
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На сегодняшний день за нарушение "масочного" режима жители должны будут заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. До 12 мая мера носила рекомендательный характер, теперь жители в обязательном порядке должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования: на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях. По-прежнему соблюдать самоизоляцию должны люди старше 65 лет и лица, с определённым рядом хронических заболеваний.

Изменения за выходные

В субботу большинство жителей региона были в масках, загруженности дорог не наблюдалось, скопления людей и очередей на торговых объектах также замечено не было. В магазинах люди придерживались установленных в регионе правил и соблюдали социальную дистанцию. Ажиотаж у "Макдональдса" в Балашихе сохранился. Можно было отметить некоторую пустынность улиц, но, предположительно, это связано с установившейся в Подмосковье непогодой.
В обеденное время воскресенья погода улучшилась, и уже при выходе из дома можно встретить несколько человек без масок.
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"На улице маску не ношу, только в общественных местах. Социальные объекты не посещаю, поскольку работаю на дому", - сказал РИА Новости Игорь, один из прохожих, в ответ на вопрос, почему он не пользуется индивидуальными средствами защиты.
Несколько жителей без масок также были встречены в общественной маршрутке. Проезжая по одной из многолюдных улиц, можно заметить, что практически все прохожие идут с опущенными на шею масками или вовсе без них. Пробок на дорогах по-прежнему не наблюдалось. Зато очереди в магазинах появились, и не везде люди соблюдают положенную дистанцию, однако есть и ответственные.
"Когда выхожу в магазины и супермаркеты обязательно надеваю маску и перчатки, потому что неизвестно, какие там люди ходят и какими руками это все хваталось", - рассказала агентству еще одна прохожая Ирина.
Резюмируя, можно отметить, что на улице люди предпочитают не использовать средства индивидуальной защиты, однако в общественных местах, в особенности, где есть социальная разметка и санитарные правила строго контролируются, большинство из них придерживаются всех обязательных требований на всех уровнях получения услуги или приобретения товара.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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