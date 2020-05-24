На западной Украине село Ворочево закрыли на карантин

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Село Ворочево в Закарпатской области Украины закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, там заболели 28 человек, на въезде в населенный пункт обустроят контрольно-пропускной пункт, сообщила в воскресенье пресс-служба областной госадминистрации.
"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19 (данные Закарпатского областного лабораторного центра). В Закарпатской областной госадминистрации состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому необходимо в пределах села Ворочево установить карантинную зону. Обустроить с 24 мая 2020 года контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также было запрещено гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице.
Позднее кабмин Украины решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом этапе ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров.
По последним данным минздрава Украины, коронавирусом в стране заболели 20 986 человек, выздоровели 7 108, умерли - 617.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
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