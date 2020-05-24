Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-24T15:49
https://ria.ru/20200524/1571917478.html
Эксперт прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
https://cdn21.img.ria.ru/images/155967/30/1559673099_0:0:1710:963_1036x0_80_0_0_403bf189a654a7f1ba4d032ef2137fd2.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде

15:49 24.05.2020
3870
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе
Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США постоянно пытаются переложить вину за свои действия на кого-то другого, это основа их политики, сказал экс-замгенсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе, комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о Калининградской области.
Ранее О'Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". По его словам, "российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами". Также он добавил, что Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.
"Он (советник президента США по национальной безопасности - ред.) все перевернул с ног на голову. Так же как и по Договору по открытому небу. Абсолютно та же самая логика. У нормального человека она вызывает смех, а в такой критически важной ситуации это просто диву даешься, с кем ты имеешь дело, с каким людьми... Переложить вину же надо, когда вы нарушаете, вы должны как-то объяснить. Такое неумелое и парадоксально смешное объяснение. Их политические шаги, когда они разрывают соглашения, взаимодействие, они объясняют виной других. Это уже похоже на дешевую пропаганду, объясняющую их действия. Это базовые основы политики США. Не мы виноваты, а кто-то другой виноват во всем. А причина и повод - это детали уже", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Это наша территория, мы что хотим, то и ставим. Но ставим-то мы только потому что они продвинулись к нашим границам. От территории бывшей ФРГ и дальше на восток. Им понравилось бы наше присутствие в Мексике или Канаде? И мы бы там проводили военные маневры? Конечно бы не понравилось. Вот нам это тоже не нравится, поэтому мы и предпринимаем сдерживающие меры", - подчеркнул он.
Орджоникидзе напомнил, что натовские структуры до распада Советского Союза никакого ядерного оружия на территории восточноевропейских стран не имели.
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
27 октября 2019, 09:56
Аналитик из США предложил завоевать Калининград при конфликте с Россией
"Если бы не было жесткого давления с Запада и не было нарушения основополагающего акта, то нам нечего было бы и волноваться по этому поводу. Мы не можем создавать ситуацию когда натовские, американские прежде всего ракеты доставали столицу и европейскую часть нашей страны", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
5110031
Обсудить 2
РоссияРоберт О'БрайенСергей ОрджоникидзеДоговор по открытому небуДональд ТрампКалининградская областьСША
Рекомендуем
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин сообщил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
Глава МИД Китая прокомментировал иски США из-за пандемии
Актер Артем Михалков
Артем Михалков — о детских воспоминаниях и путешествии с любимой девушкой
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Туристы на пляже Испании
В Испании утвердили правила посещения пляжей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко хочет обсудить с Си Цзиньпином сотрудничество в ракетостроении
Буэнос-Айрес
В провинции Буэнос-Айрес обяжут установить приложение против COVID-19
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Израильский юрист прокомментировал процесс по делу Нетаньяху
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния