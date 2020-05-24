Эксперт прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США постоянно пытаются переложить вину за свои действия на кого-то другого, это основа их политики, сказал экс-замгенсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Калининградской области. США постоянно пытаются переложить вину за свои действия на кого-то другого, это основа их политики, сказал экс-замгенсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе , комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена

Ранее О'Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". По его словам, "российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами". Также он добавил, что Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу

"Он (советник президента США по национальной безопасности - ред.) все перевернул с ног на голову. Так же как и по Договору по открытому небу. Абсолютно та же самая логика. У нормального человека она вызывает смех, а в такой критически важной ситуации это просто диву даешься, с кем ты имеешь дело, с каким людьми... Переложить вину же надо, когда вы нарушаете, вы должны как-то объяснить. Такое неумелое и парадоксально смешное объяснение. Их политические шаги, когда они разрывают соглашения, взаимодействие, они объясняют виной других. Это уже похоже на дешевую пропаганду, объясняющую их действия. Это базовые основы политики США. Не мы виноваты, а кто-то другой виноват во всем. А причина и повод - это детали уже", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"Это наша территория, мы что хотим, то и ставим. Но ставим-то мы только потому что они продвинулись к нашим границам. От территории бывшей ФРГ и дальше на восток. Им понравилось бы наше присутствие в Мексике или Канаде? И мы бы там проводили военные маневры? Конечно бы не понравилось. Вот нам это тоже не нравится, поэтому мы и предпринимаем сдерживающие меры", - подчеркнул он.

Орджоникидзе напомнил, что натовские структуры до распада Советского Союза никакого ядерного оружия на территории восточноевропейских стран не имели.

"Если бы не было жесткого давления с Запада и не было нарушения основополагающего акта, то нам нечего было бы и волноваться по этому поводу. Мы не можем создавать ситуацию когда натовские, американские прежде всего ракеты доставали столицу и европейскую часть нашей страны", - добавил он.