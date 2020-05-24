СМИ: в Гонконге в ходе протестов задержали более ста человек

По данным издания, по состоянию на 16.30 по местному времени (11.30 мск) были задержаны 120 протестующих. Сорок из них, предположительно, пытались соорудить дорожные заграждения.

Ранее сообщалось, что в воскресенье с протестами на улицы в районе Козуэй-Бэй вышли несколько тысяч человек. После предупреждения полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ.

Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.