В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
"Помимо размещения тяжелого вооружения, используемого боевиками для провокационных обстрелов нашей республики, в целях дестабилизации ситуации на линии соприкосновения командование карательной операции (Операции объединенных сил (ООС) - ред.) отдало указание на активизацию диверсионной и снайперской деятельности", - заявил Осадчий.
Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что к линии соприкосновения в Донбасс прибыли спецгруппы восьмого полка Сил специальных операций (ССО) Украины, в состав которых включены снайперские пары, прошедшие обучение у канадских инструкторов в 169-м учебном центре ВС Украины. По словам Осадчего, в задачу групп входят "провокационные обстрелы жилых районов населенных пунктов республики и убийство мирных жителей", с целью вызвать ответный огонь со стороны Народной милиции ЛНР, который должны фиксировать группы украинских телеканалов и пресс-службы ООС.
"Но выполнение задания группы Сил специальных операций в 25-й бригаде ВС Украины провалилось, где их деятельности воспрепятстовали сами десантники", - дополнил Осадчий.