В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

"Помимо размещения тяжелого вооружения, используемого боевиками для провокационных обстрелов нашей республики, в целях дестабилизации ситуации на линии соприкосновения командование карательной операции (Операции объединенных сил (ООС) - ред.) отдало указание на активизацию диверсионной и снайперской деятельности", - заявил Осадчий.