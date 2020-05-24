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2020-05-24T15:45
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В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
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РИА Новости

В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

15:45 24.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
"Помимо размещения тяжелого вооружения, используемого боевиками для провокационных обстрелов нашей республики, в целях дестабилизации ситуации на линии соприкосновения командование карательной операции (Операции объединенных сил (ООС) - ред.) отдало указание на активизацию диверсионной и снайперской деятельности", - заявил Осадчий.
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Представитель Народной милиции ЛНР уточнил, что к линии соприкосновения в Донбасс прибыли спецгруппы восьмого полка Сил специальных операций (ССО) Украины, в состав которых включены снайперские пары, прошедшие обучение у канадских инструкторов в 169-м учебном центре ВС Украины. По словам Осадчего, в задачу групп входят "провокационные обстрелы жилых районов населенных пунктов республики и убийство мирных жителей", с целью вызвать ответный огонь со стороны Народной милиции ЛНР, который должны фиксировать группы украинских телеканалов и пресс-службы ООС.
"Но выполнение задания группы Сил специальных операций в 25-й бригаде ВС Украины провалилось, где их деятельности воспрепятстовали сами десантники", - дополнил Осадчий.
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