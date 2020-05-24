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Религия и мировоззрение
2020-05-24T16:58
https://ria.ru/20200524/1571917319.html
"Дома стали мечетями". Ураза-байрам 2020 войдет в историю
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571913527_273:578:2887:2048_1036x0_80_0_0_fac9762b1f1207d36e30ea1fc0d31015.jpg
РИА Новости

"Дома стали мечетями". Ураза-байрам 2020 войдет в историю

16:24 24.05.2020 (обновлено: 16:58 24.05.2020)
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© Фото : Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фото : Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ураза-байрам — один из двух главных праздников ислама — проходит из-за пандемии коронавируса и самоизоляции непривычно тихо. Пожалуй, впервые в новейшей истории России в этот день не перекрыли проспекты и тысячи мусульман не заполнили прилегающие к мечетям улицы. Почему торжество все же удалось — в репортаже РИА Новости.

"Джамаат в каждом доме"

В восемь утра станция метро "Проспект мира" безлюдна. Такое на Ураза-байрам за последние десятилетия впервые. Проходящие мимо поезда совершенно пусты. Никого нет и в окрестностях Московской соборной мечети, возле спорткомплекса "Олимпийский". Это поначалу даже шокирует, потому что обычно по большим мусульманским праздникам тут с самого утра стоят торговцы благовониями и ковриками для намаза, а также попрошайки.
Однако сама Соборная мечеть вовсе не пуста. Внутри все как положено: призыв муэдзина на молитву, проповедь, намаз и такбиры — особые праздничные возгласы. В торжествах участвуют муфтии и имамы.
Намаз без прихожан прошел в честь Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Вчера, 16:05
Намаз без прихожан прошел в честь Ураза-байрам в Соборной мечети в МосквеПраздничный намаз в Москве совершил муфтий шейх Равиль Гайнутдин, его заместители и несколько имамов. Все присутствующие были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию. Мусульманский праздник Ураза-байрам завершает 30-дневный пост священного месяца Рамадан и длится три дня.
Правда, на этот раз их голосам никто не вторит. И глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин произносит традиционную проповедь, глядя на стены мечети, а не на тысячи лиц. В огромном здании непривычно просторно и тихо — ни бесчисленных пар обуви, аккуратно разложенных у входа, ни сотен стройных рядов молящихся, ни гула разговоров.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВолонтеры-мусульмане молятся у стен Московской соборной мечети, закрытой для посещений из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19
Волонтеры-мусульмане молятся у стен Московской Соборной мечети, закрытой для посещений из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Волонтеры-мусульмане молятся у стен Московской соборной мечети, закрытой для посещений из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19
Обычно сюда приходили еще в полночь, чтобы занять место. В столице всего четыре мечети, поэтому на праздники молящиеся располагаются и на соседних улицах. Сегодня этого не было.
"В эти дни дома стали для нас мечетями, наши дети стали джамаатом (объединением верующих для совместной молитвы. — Прим. ред.)", — сказал на проповеди муфтий Равиль Гайнутдин.
Так было и в течение всего поста в священный месяц Рамадан — именно его окончание сегодня празднуют мусульмане. Ни традиционных коллективных разговенией (ифтаров), ни ночных намазов в мечетях.
"Сколь сложен был прошедший Рамадан закрытием мечетей, невозможностью совершать ифтары и таравих — намазы, столь же прекрасен он был в своих уроках. Это уроки терпения и выдержки, преодоления эгоизма", — заявил глава ДУМ России.
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"Дополнительная молитва"

В Рамадан многие мусульмане повторяли: поскорее бы в мечеть. За неделю до Ураза-байрама стало ясно: мечте встретить праздник с единоверцами на общей молитве не сбыться.
"Но люди услышали наш призыв оставаться дома. Нарушений не было — все отнеслись к ситуации спокойно и с пониманием. Лишь в Москве, как мне рассказали, считанные единицы хотели, по незнанию, попасть в мечеть. Но им еще в метро объяснили, что она закрыта", — рассказывает РИА Новости первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
Торжества все же состоялись. Праздничные намазы транслировали как федеральные, так и региональные телеканалы. Верующие подключались к прямому эфиру и по интернету. К онлайну российская умма успела привыкнуть.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий смотрит прямую трансляцию праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
Верующий смотрит прямую трансляцию праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Верующий смотрит прямую трансляцию праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
"Особенность этого года — в домашних условиях люди совершили дополнительную молитву по случаю праздника", — говорит муфтий.
Для верующих, по словам исламских религиозных деятелей, вынужденная самоизоляция — возможность уделить больше внимания семье.
"Благо сегодня выходной и многим не надо работать. Поэтому мусульмане вовсю готовятся отмечать один из главных праздников ислама в семейном кругу: пекут пироги и различные сладости, накрывают стол", — объясняет Аббясов.
Онлайн трансляция хатма в Галеевской мечети в Казани
23 мая, 08:00Религия и мировоззрение
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"Помочь мигрантам"

Среди тех, кто раньше приходил на Ураза-байрам в мечеть, немало трудовых мигрантов. Сейчас они в тяжелейшем положении: работы и денег нет.
Но их поддержали единоверцы. В Рамадан в регионах проходила акция "Поделись ифтаром". Имамы и волонтеры раздавали нуждающимся продуктовые наборы. А где-то обеспечивали еще и горячим питанием. Например, в Москве кормили больше полутора тысяч мигрантов.
"Это не только мусульмане, но и люди иных религий — выходцы из Молдавии и Украины, например. Мы помогаем всем вне зависимости от национальности и вероисповедания", — уточняет муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Собственно, одна из заповедей Ураза-байрама — подарить праздник тем, кто не может организовать его самостоятельно. Для этого многие верующие внесли закят аль-фитр — предписываемую вероучением "милостыню разговения".
Конечно, нуждающимся помогали и раньше. Однако сейчас это было особенно важно. И один из главных праздников ислама, несмотря ни на что, состоялся.
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Вчера, 02:50
Мусульманский праздник Ураза-байрам
1700006
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииРушан АббясовРавиль ГайнутдинИльдар Аляутдинов
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