"Дома стали мечетями". Ураза-байрам 2020 войдет в историю

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ураза-байрам — один из двух главных праздников ислама — проходит из-за пандемии коронавируса и самоизоляции непривычно тихо. Пожалуй, впервые в новейшей истории России в этот день не перекрыли проспекты и тысячи мусульман не заполнили прилегающие к мечетям улицы. Почему торжество все же удалось — в репортаже РИА Новости.

"Джамаат в каждом доме"

В восемь утра станция метро "Проспект мира" безлюдна. Такое на Ураза-байрам за последние десятилетия впервые. Проходящие мимо поезда совершенно пусты. Никого нет и в окрестностях Московской соборной мечети, возле спорткомплекса "Олимпийский". Это поначалу даже шокирует, потому что обычно по большим мусульманским праздникам тут с самого утра стоят торговцы благовониями и ковриками для намаза, а также попрошайки.

Однако сама Соборная мечеть вовсе не пуста. Внутри все как положено: призыв муэдзина на молитву, проповедь, намаз и такбиры — особые праздничные возгласы. В торжествах участвуют муфтии и имамы.

Правда, на этот раз их голосам никто не вторит. И глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин произносит традиционную проповедь, глядя на стены мечети, а не на тысячи лиц. В огромном здании непривычно просторно и тихо — ни бесчисленных пар обуви, аккуратно разложенных у входа, ни сотен стройных рядов молящихся, ни гула разговоров.

Обычно сюда приходили еще в полночь, чтобы занять место. В столице всего четыре мечети, поэтому на праздники молящиеся располагаются и на соседних улицах. Сегодня этого не было.

"В эти дни дома стали для нас мечетями, наши дети стали джамаатом (объединением верующих для совместной молитвы. — Прим. ред.)", — сказал на проповеди муфтий Равиль Гайнутдин.

Так было и в течение всего поста в священный месяц Рамадан — именно его окончание сегодня празднуют мусульмане. Ни традиционных коллективных разговенией (ифтаров), ни ночных намазов в мечетях.

"Сколь сложен был прошедший Рамадан закрытием мечетей, невозможностью совершать ифтары и таравих — намазы, столь же прекрасен он был в своих уроках. Это уроки терпения и выдержки, преодоления эгоизма", — заявил глава ДУМ России.

"Дополнительная молитва"

В Рамадан многие мусульмане повторяли: поскорее бы в мечеть. За неделю до Ураза-байрама стало ясно: мечте встретить праздник с единоверцами на общей молитве не сбыться.

"Но люди услышали наш призыв оставаться дома. Нарушений не было — все отнеслись к ситуации спокойно и с пониманием. Лишь в Москве, как мне рассказали, считанные единицы хотели, по незнанию, попасть в мечеть. Но им еще в метро объяснили, что она закрыта", — рассказывает РИА Новости первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Торжества все же состоялись. Праздничные намазы транслировали как федеральные, так и региональные телеканалы. Верующие подключались к прямому эфиру и по интернету. К онлайну российская умма успела привыкнуть.

"Особенность этого года — в домашних условиях люди совершили дополнительную молитву по случаю праздника", — говорит муфтий.

Для верующих, по словам исламских религиозных деятелей, вынужденная самоизоляция — возможность уделить больше внимания семье.

"Благо сегодня выходной и многим не надо работать. Поэтому мусульмане вовсю готовятся отмечать один из главных праздников ислама в семейном кругу: пекут пироги и различные сладости, накрывают стол", — объясняет Аббясов.

"Помочь мигрантам"

Среди тех, кто раньше приходил на Ураза-байрам в мечеть, немало трудовых мигрантов. Сейчас они в тяжелейшем положении: работы и денег нет.

Но их поддержали единоверцы. В Рамадан в регионах проходила акция "Поделись ифтаром". Имамы и волонтеры раздавали нуждающимся продуктовые наборы. А где-то обеспечивали еще и горячим питанием. Например, в Москве кормили больше полутора тысяч мигрантов.

"Это не только мусульмане, но и люди иных религий — выходцы из Молдавии и Украины, например. Мы помогаем всем вне зависимости от национальности и вероисповедания", — уточняет муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Собственно, одна из заповедей Ураза-байрама — подарить праздник тем, кто не может организовать его самостоятельно. Для этого многие верующие внесли закят аль-фитр — предписываемую вероучением "милостыню разговения".