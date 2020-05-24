Умер цирковой наездник Тамерлан Нугзаров

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР, цирковой наездник Тамерлан Нугзаров скончался на 78-м году жизни, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.

"Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 78-м году жизни скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров", - сообщается на сайте.

Как отметило руководство Росгосцирка, все яркие, зрелищные работы артиста неизменно отличались оригинальностью замысла и высочайшим уровнем исполнительского мастерства.

"Талантливый и незаурядный человек, Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссёром… Он был всадником, покоряющим сердца", - говорится в сообщении.

Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе. Цирковая карьера началась, когда ему было 15 лет. В его творческой карьере особенно запоминающейся стала "Горская легенда", которую Тамерлан Нугзаров поставил сам, будучи уже создателем и руководителем ансамбля джигитов "Аргун". За "Горскую легенду" артисту присудили Государственную премию РФ. Миллионам зрителей Тамерлан Нугзаров запомнился в роли маршала Жукова в военно-патриотическом спектакле "Салют Победы!".