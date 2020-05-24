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Умер цирковой наездник Тамерлан Нугзаров
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РИА Новости

Умер цирковой наездник Тамерлан Нугзаров

15:31 24.05.2020 (обновлено: 15:36 24.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой РосгосциркаТамерлан Нугзаров
Тамерлан Нугзаров
© Фото : предоставлено пресс-службой Росгосцирка
Тамерлан Нугзаров. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР, цирковой наездник Тамерлан Нугзаров скончался на 78-м году жизни, сообщается на официальном сайте Росгосцирка.
"Руководство, профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием извещают, что на 78-м году жизни скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров", - сообщается на сайте.
Как отметило руководство Росгосцирка, все яркие, зрелищные работы артиста неизменно отличались оригинальностью замысла и высочайшим уровнем исполнительского мастерства.
"Талантливый и незаурядный человек, Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссёром… Он был всадником, покоряющим сердца", - говорится в сообщении.
Тамерлан Нугзаров родился 1 июня 1942 года в Орджоникидзе. Цирковая карьера началась, когда ему было 15 лет. В его творческой карьере особенно запоминающейся стала "Горская легенда", которую Тамерлан Нугзаров поставил сам, будучи уже создателем и руководителем ансамбля джигитов "Аргун". За "Горскую легенду" артисту присудили Государственную премию РФ. Миллионам зрителей Тамерлан Нугзаров запомнился в роли маршала Жукова в военно-патриотическом спектакле "Салют Победы!".
Тамерлан Нугзаров собрал все высшие награды самых престижных международных фестивалей циркового искусства. Принц Монако Альберт вручал ему "Золотого клоуна" в Монте-Карло, легендарная киноактриса Джина Лоллобриджида - "Платиновую звезду" в итальянской Вероне, звезда Голливуда Кирк Дуглас - циркового "Оскара" в Лос-Анджелесе.
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РоссияРосгосциркОбщество
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