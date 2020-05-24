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2020-05-24T15:40
https://ria.ru/20200524/1571916921.html
Главврач объяснила "изоляцию" медсестер в морге в Башкирии
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РИА Новости

Главврач объяснила "изоляцию" медсестер в морге в Башкирии

15:26 24.05.2020 (обновлено: 15:40 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане Людмила Хатмуллина прокомментировала информацию об изоляции двух медсестер медучреждения в морге.
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19. По данным издания, одна из медсестер пожаловалась в прокуратуру.
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По словам Хатмуллиной, сотрудницы содержались не в морге, а в лаборатории, которая находится в том же здании.
"У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек и запаха никакого нет", — рассказала порталу врач.
Руководитель Архангельской ЦРБ также отметила, что схему работы госпиталя и изолятора согласовали со всеми инстанциями.
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