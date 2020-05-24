В Москве голый мужчина приставал к прохожим и облил одного из них краской

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Росгвардейцы задержали голого мужчину, который забрался в цистерну с водой, приставал к людям и облил одного из них краской в Москве, сообщили РИА Новости в столичном управлении ведомства.
"В столичном районе Кунцево сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали обнаженного мужчину, пристававшего к гражданам. Одного из них мужчина облил краской, а затем забрался в цистерну с водой", - рассказали в Росгвардии.
На странное поведение мужчины правоохранителям пожаловались прохожие.
Оказалось, что обнаженным по улице бегал 31-летний москвич. Позже он был передан сотрудникам полиции.
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