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2020-05-24T15:26
https://ria.ru/20200524/1571916898.html
В Москве голый мужчина приставал к прохожим и облил одного из них краской
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РИА Новости

В Москве голый мужчина приставал к прохожим и облил одного из них краской

15:26 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Росгвардейцы задержали голого мужчину, который забрался в цистерну с водой, приставал к людям и облил одного из них краской в Москве, сообщили РИА Новости в столичном управлении ведомства.
"В столичном районе Кунцево сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали обнаженного мужчину, пристававшего к гражданам. Одного из них мужчина облил краской, а затем забрался в цистерну с водой", - рассказали в Росгвардии.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваПроисшествия
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