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В Мурманской области ищут пропавшую в субботу девочку
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РИА Новости

В Мурманской области ищут пропавшую в субботу девочку

15:25 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Около 440 человек – полицейские, военные, добровольцы – разыскивают в Кандалакшском районе Мурманской области девочку 2015 года рождения, которая ушла гулять с друзьями в субботу вечером, сообщили в региональном управлении МЧС.
Информация о пропаже девочки, проживающей в селе Алакуртти Мурманской области поступила в МЧС в ночь на воскресенье.
"Вчера (в субботу) она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно", - сообщили в МЧС.
Уточняется, что на место, помимо местных спасателей, незамедлительно выехала водолазная группа спасателей ПСП "Кировск" Мурманский АКАСЦ, в составе четырех человек, двух единиц техники. Участие в поисках также принимают сотрудники полиции, военнослужащие и добровольцы из числа местных жителей. Итого: 440 человек и 12 единиц техники.
"Следственным отделом по городу Кандалакша проводится процессуальная проверка по факту неизвестного исчезновения девочки, 2015 г.р. На месте работает следователь, криминалисты, устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие исчезновению ребенка", - добавили в региональном СУСК. Свою проверку начала прокуратура региона.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кандалакшский районКандалакшаМурманская областьПроисшествия
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