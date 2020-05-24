В Мурманской области ищут пропавшую в субботу девочку

МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Около 440 человек – полицейские, военные, добровольцы – разыскивают в Около 440 человек – полицейские, военные, добровольцы – разыскивают в Кандалакшском районе Мурманской области девочку 2015 года рождения, которая ушла гулять с друзьями в субботу вечером, сообщили в региональном управлении МЧС

Информация о пропаже девочки, проживающей в селе Алакуртти Мурманской области поступила в МЧС в ночь на воскресенье.

"Вчера (в субботу) она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно", - сообщили в МЧС.

Уточняется, что на место, помимо местных спасателей, незамедлительно выехала водолазная группа спасателей ПСП "Кировск" Мурманский АКАСЦ, в составе четырех человек, двух единиц техники. Участие в поисках также принимают сотрудники полиции, военнослужащие и добровольцы из числа местных жителей. Итого: 440 человек и 12 единиц техники.