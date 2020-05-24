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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T15:21
https://ria.ru/20200524/1571916811.html
В Воронежской области более тысячи пациентов выздоровели после COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

В Воронежской области более тысячи пациентов выздоровели после COVID-19

15:21 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Воронежской области, превысило одну тысячу, сообщает правительство региона.
По данным на утро воскресенья, в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1463 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 982 человека.
"В Воронежской области ещё 28 человек победили коронавирус. Общее число выздоровевших преодолело психологическую отметку в одну тысячу пациентов", - говорится в сообщении.
Таким образов, в регионе после COVID-19 выздоровели 1010 человек.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 805 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2888 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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