В Воронежской области более тысячи пациентов выздоровели после COVID-19

Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото

Водитель и врач в автомобиле скорой помощи

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции в Воронежской области , превысило одну тысячу, сообщает правительство региона.

По данным на утро воскресенья, в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1463 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 982 человека.

"В Воронежской области ещё 28 человек победили коронавирус. Общее число выздоровевших преодолело психологическую отметку в одну тысячу пациентов", - говорится в сообщении.

Таким образов, в регионе после COVID-19 выздоровели 1010 человек.

В настоящий момент в области в больницах изолированы 805 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2888 человек.