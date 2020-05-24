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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T15:19
https://ria.ru/20200524/1571916731.html
Число жертв COVID-19 в Тверской области выросло до 17 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Тверской области выросло до 17 человек

15:19 24.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с 15 до 17, общее число заболевших превысило 1,3 тысячи, сообщает в воскресенье областное правительство.
"Семнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 12:25Распространение нового коронавируса
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За прошедшие сутки в Тверской области подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 868 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - информируют областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТверская областьОбщество
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