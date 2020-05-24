Число жертв COVID-19 в Тверской области выросло до 17 человек

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Число умерших в Тверской области пациентов с коронавирусной инфекцией за сутки выросло с 15 до 17, общее число заболевших превысило 1,3 тысячи, сообщает в воскресенье областное правительство.
"Семнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в Тверской области подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1310 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 868 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - информируют областные власти.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
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