В ЛНР обвинили силовиков в препятствии работе дронов ОБСЕ в Донбассе

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
"С целью недопущения вскрытия международными наблюдателями техники вооруженных формирований Украины, размещенной в нарушение минских договоренностей, украинские преступники препятствуют работе БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВС Украины вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Катериновка пытались перехватить каналы управления БПЛА миссии, используя станцию помех "Буковель-АД".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения