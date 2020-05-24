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В ЛНР обвинили силовиков в препятствии работе дронов ОБСЕ в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР обвинили силовиков в препятствии работе дронов ОБСЕ в Донбассе

15:09 24.05.2020 (обновлено: 15:11 24.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
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"С целью недопущения вскрытия международными наблюдателями техники вооруженных формирований Украины, размещенной в нарушение минских договоренностей, украинские преступники препятствуют работе БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВС Украины вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Катериновка пытались перехватить каналы управления БПЛА миссии, используя станцию помех "Буковель-АД".
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаВ мире
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