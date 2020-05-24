В Минздраве рассказали о страховых выплатах медикам, заболевшим COVID-19

Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Медики, заразившиеся коронавирусом, уже получают страховые выплаты, сообщила пресс-служба Медики, заразившиеся коронавирусом, уже получают страховые выплаты, сообщила пресс-служба Минздрава России

"Расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырех дней", — уточнили в ведомстве.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,5 миллиарда рублей для выплат медикам, заразившимся коронавирусом.

Согласно указу Владимира Путина, страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медорганизаций, водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с больными, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, либо с пациентами с подозрением на нее, если медики заразятся на работе.

Число заразившихся коронавирусом в России за весь период составило 344 481. Из них более 113 тысяч выздоровели, 3541 человек умер.