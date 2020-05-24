В Минздраве рассказали о страховых выплатах медикам, заболевшим COVID-19

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Медики, заразившиеся коронавирусом, уже получают страховые выплаты, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырех дней", — уточнили в ведомстве.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,5 миллиарда рублей для выплат медикам, заразившимся коронавирусом.
Согласно указу Владимира Путина, страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медорганизаций, водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с больными, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, либо с пациентами с подозрением на нее, если медики заразятся на работе.
Число заразившихся коронавирусом в России за весь период составило 344 481. Из них более 113 тысяч выздоровели, 3541 человек умер.
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