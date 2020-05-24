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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T15:51
https://ria.ru/20200524/1571916386.html
В Минздраве рассказали о страховых выплатах медикам, заболевшим COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1036x0_80_0_0_2242f98303a25cf9123fd6d814e15609.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали о страховых выплатах медикам, заболевшим COVID-19

15:08 24.05.2020 (обновлено: 15:51 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Медики, заразившиеся коронавирусом, уже получают страховые выплаты, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырех дней", — уточнили в ведомстве.
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Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,5 миллиарда рублей для выплат медикам, заразившимся коронавирусом.
Согласно указу Владимира Путина, страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медорганизаций, водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с больными, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, либо с пациентами с подозрением на нее, если медики заразятся на работе.
Число заразившихся коронавирусом в России за весь период составило 344 481. Из них более 113 тысяч выздоровели, 3541 человек умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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