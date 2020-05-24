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В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского
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РИА Новости

В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского

15:02 24.05.2020
10920
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМайдан Независимости в Киеве
Майдан Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Митинг против политики президента Украины Владимира Зеленского проходит в воскресенье на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. На итоговой годовой пресс-конференции в минувшую среду глава государства заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке, хотя в ходе своей избирательной кампании Зеленский говорил, что идет лишь на один президентский срок. При этом президент отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.
Митинг начался в 14.00 (совпадает с мск), он проходит под лозунгом "Стоп реванш", в мероприятии принимают участие несколько сотен человек. Часть участников держат флаги украинской националистической партии "Национальный корпус", некоторые - флаги Украины и ряда националистических организаций.
На центральной площади Киева организаторы митинга установили сцену, с которой они выступают перед митингующими. Они высказывают свое недовольство деятельностью власти и президента, в том числе в отношении Донбасса.
В центре Киева, в том числе возле места проведения митинга, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка на акции протеста спокойная.
Президент Украины Владимир Зеленский
22 мая, 04:34
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ДонбассВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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