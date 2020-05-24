В центре Киева проходит митинг против политики Зеленского

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. На итоговой годовой пресс-конференции в минувшую среду глава государства заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке, хотя в ходе своей избирательной кампании Зеленский говорил, что идет лишь на один президентский срок. При этом президент отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.