Володин сообщил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом , а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.

"США не нужна сильная Россия. Их цель сделать страну как можно слабее ... Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия. Для того, чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России", - цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, "атаки Соединенных Штатов (на Россию - ред.) направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков для того, чтобы подорвать доверие и ослабить их".

Володин подчеркнул, что Америка пока остается главным финансовым центром, но желая сохранить свою власть и доминирование во всех сферах, она идет на нарушение ранее взятых обязательств в международной торговле, "перечеркивает" договоренности в области глобальной безопасности, ставит в невыгодное положение своих партнеров в Европе. Попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США "активизируются", но это говорит только об усилении позиции России, а не наоборот, отметил председатель ГД.

Он добавил, что необходимо противостоять вмешательству во внутренние дела РФ, цель всех этих "спланированных атак очевидна – разрушить Россию".

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга российского президента Владимира Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом". ВЦИОМ позднее заявил РИА Новости, что позитивная оценка работы Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют. Посольство РФ в США призвало Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге Путина.