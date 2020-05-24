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2020-05-25T00:18
https://ria.ru/20200524/1571916236.html
Володин сообщил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
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РИА Новости

Володин сообщил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

15:01 24.05.2020 (обновлено: 00:18 25.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в РФ с целью сохранения своего доминирующего положения в мире.
"США не нужна сильная Россия. Их цель сделать страну как можно слабее ... Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире. В экономике и технологическом развитии США стал обгонять Китай, в военно-технологическом обогнала Россия. Для того, чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России", - цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Вчера, 02:32
Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
По его словам, "атаки Соединенных Штатов (на Россию - ред.) направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков для того, чтобы подорвать доверие и ослабить их".
Володин подчеркнул, что Америка пока остается главным финансовым центром, но желая сохранить свою власть и доминирование во всех сферах, она идет на нарушение ранее взятых обязательств в международной торговле, "перечеркивает" договоренности в области глобальной безопасности, ставит в невыгодное положение своих партнеров в Европе. Попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США "активизируются", но это говорит только об усилении позиции России, а не наоборот, отметил председатель ГД.
Он добавил, что необходимо противостоять вмешательству во внутренние дела РФ, цель всех этих "спланированных атак очевидна – разрушить Россию".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга российского президента Владимира Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом". ВЦИОМ позднее заявил РИА Новости, что позитивная оценка работы Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют. Посольство РФ в США призвало Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге Путина.
Ранее посольство РФ в США требовало от агентства опровержения статьи о количестве больничных коек в России. Блумберг также публиковал статью под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". В ней рассматривался вопрос о низкой смертности от коронавируса в России. Позднее агентство изменило заголовок статьи на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
Президент России Владимир Путин
23 мая, 22:35Распространение нового коронавируса
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
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ПолитикаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВЦИОМВячеслав ВолодинВладимир ПутинСША
Популярные комментарии
Доверие к Путину кончилось, когда он повысел стаж по уходу на пенсию, а обещал, что пока он президент этого не будет. Так что 27% это так и есть.
24 мая, 16:22
Kalita Неизвестный
323423159
Я б сказал что и 27% многовато
24 мая, 16:39
ЕЕвгений
234600141
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