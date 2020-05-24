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2020-05-24T15:16
https://ria.ru/20200524/1571916129.html
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571912544_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_047b8f8f6bdadcf4dc5e81326bd54854.jpg
РИА Новости

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

14:56 24.05.2020 (обновлено: 15:16 24.05.2020)
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САРАТОВ, 24 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства 14-летней девочки в Пензе, тело которой обнаружили в лесополосе.
На кадрах показано, как сотрудник правоохранительных органов проводит фотосъемку огороженного лентой участка: видно, что он зарос кустарниками и расположен в стороне от тропы.
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Ранее областное управление СК сообщило, что днем 22 мая школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. На следующий день ее нашли мертвой в лесополосе Первомайского района. На теле погибшей есть признаки насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело, следователи и оперативники устанавливают причастных к убийству.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПензаПервомайский районПроисшествия
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