СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

САРАТОВ, 24 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства 14-летней девочки в Пензе, тело которой обнаружили в лесополосе.
На кадрах показано, как сотрудник правоохранительных органов проводит фотосъемку огороженного лентой участка: видно, что он зарос кустарниками и расположен в стороне от тропы.
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Ранее областное управление СК сообщило, что днем 22 мая школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. На следующий день ее нашли мертвой в лесополосе Первомайского района. На теле погибшей есть признаки насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело, следователи и оперативники устанавливают причастных к убийству.