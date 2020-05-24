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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T14:52
https://ria.ru/20200524/1571915979.html
Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ в условиях пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ в условиях пандемии

14:52 24.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган в воскресенье обсудили открытие воздушных границ в условиях коронавируса.
"В текущих условиях открытие сухопутных и воздушных границ с соблюдением медицинских предписаний, а также возобновление торговли и перемещения товаров является необходимостью", - заявил Роухани Эрдогану, следует из опубликованного на сайте президента Ирана релиза.
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В свою очередь, президент Турции отметил, что по этому поводу будут изданы необходимые распоряжения.
Роухани и Эрдоган также обсудили обмен опытом и информацией в вопросе противодействия распространению коронавируса, отметив пользу этого процесса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиТурцияИранВ мире
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