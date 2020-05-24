Роухани и Эрдоган обсудили открытие воздушных границ в условиях пандемии

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране

ТЕГЕРАН, 24 мая – РИА Новости. Президенты Турции Президенты Ирана Хасан Роухани и Тайип Эрдоган в воскресенье обсудили открытие воздушных границ в условиях коронавируса

"В текущих условиях открытие сухопутных и воздушных границ с соблюдением медицинских предписаний, а также возобновление торговли и перемещения товаров является необходимостью", - заявил Роухани Эрдогану, следует из опубликованного на сайте президента Ирана релиза.

В свою очередь, президент Турции отметил, что по этому поводу будут изданы необходимые распоряжения.

Роухани и Эрдоган также обсудили обмен опытом и информацией в вопросе противодействия распространению коронавируса, отметив пользу этого процесса.