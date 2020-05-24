Нетаньяху прибыл к зданию суда в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 24 мая - РИА Новости. Колонна автомобилей, в одной из которой находится премьер-министр Колонна автомобилей, в одной из которой находится премьер-министр Биньямин Нетаньяху , обвиняемый по делам о коррупции и обмане общественного доверия, прибыла к зданию Иерусалимского окружного суда, передает корреспондент РИА Новости.

Прибытие Нетаньяху к зданию суда сопровождалось криками его сторонников.

Первое заседание суда носит технический характер, на нем, как и на последующих заседаниях, будет обсуждаться порядок ведения слушаний, а адвокатам обвиняемого будет предоставлена возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела. Предполагается, что суд заслушает около 300 свидетелей обвинения, и, по мнению юристов, дело Нетаньяху займёт как минимум несколько месяцев, но может растянуться и на несколько лет, поскольку на каждом этапе слушаний стороны могут подавать апелляции в Верховный суд.

Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.

Дело о позитивном освещении должностного лица в прессе в обмен на встречные услуги является для израильской судебной системы прецедентным. Судьям впервые придётся принять решение о том, можно ли считать подобного рода отношения со СМИ коррупцией и обманом общественного доверия.