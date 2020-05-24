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Прокуратура проверит законность отстрела уток министром экологии Сахалина
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РИА Новости

Прокуратура проверит законность отстрела уток министром экологии Сахалина

14:48 24.05.2020 (обновлено: 14:54 24.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУтка
Утка
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая – РИА Новости. Власти Сахалина инициировали прокурорскую проверку в отношении главы регионального министерства экологии Владимира Корнева после публикации фотографии с охоты, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства области.
Ранее министр выложил в свой Instagram-аккаунт снимок с добытыми утками, среди которых могли быть самки, на которых охота в это время запрещена.
"Надзорный орган оценит законность отстрела уток, изображенных на фотографии Владимира Корнева. Пакет необходимых документов передан в региональную прокуратуру. Результаты проверки станут известны на следующей неделе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства уточнили, что специалистам предстоит разобраться, нет ли среди отстреленных птиц самок уток.
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