Прокуратура проверит законность отстрела уток министром экологии Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 мая – РИА Новости. Власти Сахалина инициировали прокурорскую проверку в отношении главы регионального министерства экологии Владимира Корнева после публикации фотографии с охоты, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства области.
Ранее министр выложил в свой Instagram-аккаунт снимок с добытыми утками, среди которых могли быть самки, на которых охота в это время запрещена.
"Надзорный орган оценит законность отстрела уток, изображенных на фотографии Владимира Корнева. Пакет необходимых документов передан в региональную прокуратуру. Результаты проверки станут известны на следующей неделе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства уточнили, что специалистам предстоит разобраться, нет ли среди отстреленных птиц самок уток.