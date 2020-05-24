В Госдуме отреагировали на публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дезинформация агентства Блумберг в адрес России - это элемент внутриполитической борьбы США в преддверии президентских выборов, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по информполитике Дезинформация агентства Блумберг в адрес России - это элемент внутриполитической борьбы США в преддверии президентских выборов, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Член того же комитета Евгений Ревенко ("Единая Россия") считает, что публикация призвана повлиять на политические процессы в России.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга российского президента Владимира Путина в апреле до 27%. Агентство пишет, что "рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом". ВЦИОМ позднее заявил РИА Новости, что позитивная оценка работы Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году. А данные, использованные агентством, отражают позицию только тех россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому они доверяют. Посольство РФ в США призвало Блумберг извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге Путина.

"Это год предвыборной кампании в США, и последние несколько кампаний президентских в Соединенных Штатах строились на жесткой критике и давлении на Россию. И в текущем моменте Блумберг также обслуживает кандидатов от демократов, и, конечно, те критические статьи и подтасовка фактов и о состоянии российского здравоохранения, о количестве умерших от коронавируса, о рейтингах политиков, в том числе и президента России, - это всё элементы политической борьбы внутри США", - заявил Свинцов.

Депутат подчеркнул, что дезинформация, в том числе о снижении рейтинга Путина, может использоваться в многоходовых информационных битвах, когда, например, президент США Дональд Трамп говорит, что нужно наладить отношения с Россией, а демократы возражают, что РФ нужно ослаблять санкциями и цветными революциями вокруг страны.

"То, что депутаты Госдумы, другие политики, журналисты в России требуют от Блумберг опровержения этих фактов - это абсолютно правильная позиция. МИД должен жестко ставить вопрос об удалении фальшивых и искаженных фактов любых СМИ в любой точке мира, и мы должны следить и жестко реагировать на любые лживые статьи, любую лживую информацию о России, о российских политиках, о состоянии здравоохранения или образования, о состоянии армии", - отметил Свинцов.

По его словам, дезинформация, ложь, подтасовка, слежка, нарушение закона и этики всегда использовались в рамках предвыборной кампании в США и будут использоваться еще достаточно долго, так как граждане США вынуждены выбирать всегда только между двумя партиями - демократы и республиканцы, а кандидаты выдвигаются этими партиями исходя не из предпочтений граждан, а из предпочтений политических элит. При этом Свинцов отметил, что подобная дезинформация направлена в первую очередь на американского избирателя для изменения его позиции на выборах президента США.

Член комитета Госдумы по информполитике Ревенко полагает, что публикация ставит целью повлиять на внутриполитические процессы в России с помощью вбросов ложной информации или полуправды.

"Это очень похоже на общую политику информационной атаки, которая была развязана в том числе с публикациями по поводу статистики, связанной с коронавирусом… В данном случае мы имеем дело с продолжением этой кампании. Это попытка влияния на внутриполитические процессы в России с помощью СМИ через доведение и вбросы ложной информации или полуправды, которая направлена на подрыв доверия аудитории к официальной статистике", - сказал Ревенко РИА Новости.

Депутат предположил, что "натяжка", к которой прибегли журналисты из Блумберга, сделана сознательно и укладывается в логику информационной кампании, стартовавшей недавно и открытой публикациями в газетах Financial Times и New York Times.

Ранее посольство РФ в США требовало от агентства опровержения статьи о количестве больничных коек в России. Блумберг также публиковал статью под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". В ней рассматривался вопрос о низкой смертности от коронавируса в России. Позднее агентство изменило заголовок статьи на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".