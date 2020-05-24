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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-24T14:47
https://ria.ru/20200524/1571915772.html
Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716538_0:50:1276:768_1036x0_80_0_0_9eb2d39d2959706c43287cd77be73521.jpg
РИА Новости

Россия и Турция зафиксировали по одному нарушению перемирия в Сирии

14:47 24.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировали по одному нарушению, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Хама", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Трасса в Алеппо
23 мая, 06:43Война в Сирии
Вдоль трассы Алеппо – Дамаск восстанавливают автозаправки
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Война в СирииРоссияЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИсламское государствоЛатакия (город)ТурцияСирияВ мире
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