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2020-05-24T15:44
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Синоптик прокомментировал сообщения об экстремальной жаре летом
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РИА Новости

Синоптик прокомментировал сообщения об экстремальной жаре летом

14:44 24.05.2020 (обновлено: 15:44 24.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Жителей средней полосы России ждет комфортное лето, заявил ведущий специалист центр погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, отклонения от нормы в июне составят плюс один-два градуса, а в июле — максимум полтора.

"Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит", — сказал синоптик в эфире НСН.

Тем не менее Тишковец предупредил, что в летние месяцы ожидаются волны похолодания, связанными с циклонами и дождями.
Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что на территории всего столичного региона в июне и июле ожидается экстремальная жара. Согласно прогнозам, в Москве воздух может прогреться до плюс 30 градусов, а в южных регионах страны — выше плюс 35.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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