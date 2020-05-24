Синоптик прокомментировал сообщения об экстремальной жаре летом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Жителей средней полосы России ждет комфортное лето, заявил ведущий специалист центр погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, отклонения от нормы в июне составят плюс один-два градуса, а в июле — максимум полтора.
"Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит", — сказал синоптик в эфире НСН.
Тем не менее Тишковец предупредил, что в летние месяцы ожидаются волны похолодания, связанными с циклонами и дождями.
Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что на территории всего столичного региона в июне и июле ожидается экстремальная жара. Согласно прогнозам, в Москве воздух может прогреться до плюс 30 градусов, а в южных регионах страны — выше плюс 35.