Синоптик прокомментировал сообщения об экстремальной жаре летом

По его словам, отклонения от нормы в июне составят плюс один-два градуса, а в июле — максимум полтора.

"Макушка лета будет выдающейся. Но на экстремальную жару рассчитывать не стоит", — сказал синоптик в эфире НСН .

Тем не менее Тишковец предупредил, что в летние месяцы ожидаются волны похолодания, связанными с циклонами и дождями.