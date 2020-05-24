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2020-05-24T14:41
https://ria.ru/20200524/1571915586.html
В Адыгее 97 медиков получили надбавки после вмешательства СК
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РИА Новости

В Адыгее 97 медиков получили надбавки после вмешательства СК

14:41 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Почти 100 медработникам скорой помощи в Адыгее выплатили надбавки за работу с больными COVID-19 после вмешательства следователей, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в интернете появилось видеообращение работников Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. В обращении медики сообщили о невыплате им стимулирующих надбавок за медпомощь больным коронавирусом, установленных правительством РФ.
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"По данному факту начата процессуальная проверка ... Установлено, что выплаты стимулирующего характера не осуществлены 97 медработникам станции скорой помощи ... В результате принятых в ходе процессуальной проверки мер всем работникам станции скорой медицинской помощи произведены соответствующие выплаты стимулирующего характера на общую сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ходе проверки исполняющий обязанности руководителя СУСК по Адыгее встретился с коллективом и руководством станции скорой помощи, а также с представителями министерства здравоохранения республики.
"В результате проверочных мероприятий и проведенных встреч выяснено, что указанная ситуация с невыплатой стимулирующих надбавок возникла вследствие неверного толкования вышеуказанного постановления правительства", - добавляется в сообщении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Позже Путин напомнил губернаторам, что суммы выплат должны рассчитываться "не за время, а за факт работы", и поручил исправить ситуацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика АдыгеяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинОбщество
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