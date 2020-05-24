В Адыгее 97 медиков получили надбавки после вмешательства СК

"По данному факту начата процессуальная проверка ... Установлено, что выплаты стимулирующего характера не осуществлены 97 медработникам станции скорой помощи ... В результате принятых в ходе процессуальной проверки мер всем работникам станции скорой медицинской помощи произведены соответствующие выплаты стимулирующего характера на общую сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.