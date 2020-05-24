В Адыгее 97 медиков получили надбавки после вмешательства СК

По данным следствия, в интернете появилось видеообращение работников Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. В обращении медики сообщили о невыплате им стимулирующих надбавок за медпомощь больным коронавирусом, установленных правительством РФ.
"По данному факту начата процессуальная проверка ... Установлено, что выплаты стимулирующего характера не осуществлены 97 медработникам станции скорой помощи ... В результате принятых в ходе процессуальной проверки мер всем работникам станции скорой медицинской помощи произведены соответствующие выплаты стимулирующего характера на общую сумму более 1,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ходе проверки исполняющий обязанности руководителя СУСК по Адыгее встретился с коллективом и руководством станции скорой помощи, а также с представителями министерства здравоохранения республики.
"В результате проверочных мероприятий и проведенных встреч выяснено, что указанная ситуация с невыплатой стимулирующих надбавок возникла вследствие неверного толкования вышеуказанного постановления правительства", - добавляется в сообщении. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Позже Путин напомнил губернаторам, что суммы выплат должны рассчитываться "не за время, а за факт работы", и поручил исправить ситуацию.
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