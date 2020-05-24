В Челябинской области начался первый этап снятия ограничений по COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных 2 месяца назад из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
"Разрешаются прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм. Разрешается работать объектам розничной торговли непродовольственными товарами, с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Общий режим готовности в регионе продолжает действовать, поясняет пресс-служба. Так, обязательно соблюдение масочного режима, норм социального дистанцирования, санитарно-эпидемиологических норм.
По словам главы региона, больше двух месяцев ушло на стабилизацию ситуации. "Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка - по другим регионам мы это видим - может перечеркнуть все наши усилия. Вернуть нас назад. Нам всем нужно быть максимально ответственными. Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений", – сказал Текслер в своём Instagram.
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