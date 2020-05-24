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В Греции опровергли захват турецкими военными участка на границе
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РИА Новости

В Греции опровергли захват турецкими военными участка на границе

14:37 24.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаграждение на границе Греции и Турции
Заграждение на границе Греции и Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заграждение на границе Греции и Турции. Архивное фото
АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел и министерство национальной обороны Греции опровергают сообщения о захвате турецкими военными участка греческой территории на границе в районе Эвроса.
О вторжении и оккупации турецкими военными участка земли в Мелиссокомио на восточном берегу пограничной реки Эврос сообщило греческое издание Army Voice, затем публикации появились в британских Daily Mail и Sun.
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По сообщениям СМИ, сначала вторглись десять турецких солдат и полицейских спецназа, сейчас там более 35 военнослужащих. Они разбили лагерь на участке в 16 стреммов (1,6 гектара), установили палатки. На фотографии видно небольшой турецкий флаг, развевающийся с дерева. Турки отклонили требования Греции о выводе войск, пишут СМИ.
Бывший министр иностранных дел Греции Никос Котзиас обвинил правительство Греции в пренебрежении национальными интересами.
"Турки захватили 16 стреммов греческой земли. Они подняли свой флаг. Правительство говорит пренебрежительно о греческой земле. Оно продвигает теорию "немного беременной" в вопросах суверенитета и территориальной целостности. Требуется мобилизация. Мы должны защищать каждую пядь земли Греции", - написал экс-министр в своём аккаунте в Twitter.
МИД Греции назвал фейком сообщения о нахождении иностранных сил на греческой территории.
"В связи с распространением недавних fake news подчеркивается, что на греческой земле нет никакой иностранной силы. Правительство доказало, что оно знает, как защитить границы Греции и Европы и наши суверенные права", - говорится в кратком сообщении греческого внешнеполитического ведомства.
Министерство национальной обороны Греции в свою очередь выступило с "разъяснениями о ложных новостях об "оккупации" территории".
"Министерство национальной обороны разъясняет, что территория Греции никогда не была оккупирована иностранными силами. Вооруженные силы были, есть и всегда будут присутствовать в регионе, выполняя свою миссию в полном объеме", - говорится в заявлении минобороны.
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Никос КотзиасМИД Греции‎ГрецияТурцияЕвропаВ мире
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