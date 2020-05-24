В Греции опровергли захват турецкими военными участка на границе

АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел и министерство национальной обороны Греции опровергают сообщения о захвате турецкими военными участка греческой территории на границе в районе Эвроса.

Sun. О вторжении и оккупации турецкими военными участка земли в Мелиссокомио на восточном берегу пограничной реки Эврос сообщило греческое издание Army Voice , затем публикации появились в британских Daily Mail

По сообщениям СМИ, сначала вторглись десять турецких солдат и полицейских спецназа, сейчас там более 35 военнослужащих. Они разбили лагерь на участке в 16 стреммов (1,6 гектара), установили палатки. На фотографии видно небольшой турецкий флаг, развевающийся с дерева. Турки отклонили требования Греции о выводе войск, пишут СМИ.

Бывший министр иностранных дел Греции Никос Котзиас обвинил правительство Греции в пренебрежении национальными интересами.

"Турки захватили 16 стреммов греческой земли. Они подняли свой флаг. Правительство говорит пренебрежительно о греческой земле. Оно продвигает теорию "немного беременной" в вопросах суверенитета и территориальной целостности. Требуется мобилизация. Мы должны защищать каждую пядь земли Греции", - написал экс-министр в своём аккаунте в Twitter.

МИД Греции назвал фейком сообщения о нахождении иностранных сил на греческой территории.

"В связи с распространением недавних fake news подчеркивается, что на греческой земле нет никакой иностранной силы. Правительство доказало, что оно знает, как защитить границы Греции и Европы и наши суверенные права", - говорится в кратком сообщении греческого внешнеполитического ведомства.

Министерство национальной обороны Греции в свою очередь выступило с "разъяснениями о ложных новостях об "оккупации" территории".