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2020-05-24T14:33
https://ria.ru/20200524/1571915415.html
В четырех регионах России за сутки подтопило 49 жилых домов
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РИА Новости

В четырех регионах России за сутки подтопило 49 жилых домов

14:33 24.05.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на катере
Сотрудник МЧС РФ на катере
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ на катере. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Порядка 50 жилых домов подтопило за минувшие сутки паводковыми водами в четырех регионах РФ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"За сутки в 12 населенных пунктах Коми, Татарстана, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов оказались подтопленными 49 жилых домов, 43 из них - в пяти населенных пунктах Заполярного района Ненецкого автономного округа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в 14 регионах РФ в зонах подтопления находятся чуть более 460 жилых домов, около 1,7 тысячи приусадебных участков, а также 17 низководных мостов и 16 участков автомобильных дорог.
Водой отрезаны от внешнего мира 25 населенных пунктов, для организации жизнеобеспечения населения налажена работа 22 лодочных переправ.
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РоссияЗаполярный районПроисшествия
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