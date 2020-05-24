В четырех регионах России за сутки подтопило 49 жилых домов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Порядка 50 жилых домов подтопило за минувшие сутки паводковыми водами в четырех регионах РФ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"За сутки в 12 населенных пунктах Коми, Татарстана, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов оказались подтопленными 49 жилых домов, 43 из них - в пяти населенных пунктах Заполярного района Ненецкого автономного округа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в 14 регионах РФ в зонах подтопления находятся чуть более 460 жилых домов, около 1,7 тысячи приусадебных участков, а также 17 низководных мостов и 16 участков автомобильных дорог.
Водой отрезаны от внешнего мира 25 населенных пунктов, для организации жизнеобеспечения населения налажена работа 22 лодочных переправ.