В Тунисе береговая охрана спасла более 80 мигрантов в Средиземном море

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Береговая охрана Туниса спасла более 80 мигрантов в Средиземном море, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM со ссылкой на представителя береговой охраны.
По его словам, в субботу подразделения береговой охраны получили сигнал о том, что около побережья города Сфакс терпит бедствие лодка, в которой находятся 20 человек. Сообщается, что 11 мигрантов были спасены, один погиб, судьба остальных остается неизвестной.
Отмечается, что береговая охрана также спасла в районе островов Керкенна 70 мигрантов из затонувшей лодки. Большинство спасенных являются выходцами из стран Африки к югу от Сахары, остальные - граждане Туниса.
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