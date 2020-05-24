В Тунисе береговая охрана спасла более 80 мигрантов в Средиземном море

По его словам, в субботу подразделения береговой охраны получили сигнал о том, что около побережья города Сфакс терпит бедствие лодка, в которой находятся 20 человек. Сообщается, что 11 мигрантов были спасены, один погиб, судьба остальных остается неизвестной.