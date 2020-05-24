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2020-05-24T14:16
https://ria.ru/20200524/1571914850.html
СМИ: в ЕС поддержали кандидатуру главы МИД Испании на пост главы ВТО
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РИА Новости

СМИ: в ЕС поддержали кандидатуру главы МИД Испании на пост главы ВТО

14:16 24.05.2020
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© AFP 2020 / Fabrice CoffriniВход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария
Вход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария
© AFP 2020 / Fabrice Coffrini
Вход в здание штаб-квартиры ВТО в Женеве, Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Европейский союз поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайи на пост будущего главы Всемирной торговой организации, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на издание Wirtschaftswoche.
Ранее во Всемирной торговой организации сообщили, что генеральный директор Роберто Азеведо решил покинуть пост руководителя на год раньше - 31 августа нынешнего года.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
14 мая, 18:58
Глава ВТО покинет пост 31 августа
Министры ЕС не имеют "каких-либо сомнений" по поводу способностей Аранчи Гонсалес, сообщили источники в Брюсселе. Неназванные источники также сообщили, что против кандидатуры прежнего еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем выступили США, фактически лишив ее возможности быть избранной генеральным директором.
Дипломаты ЕС также хотели видеть приемником Азеведо африканца, однако не нашли подходящей кандидатуры, сообщает журнал.
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
14 мая, 21:56
Министры торговли G20 договорились содействовать реформе ВТО
011004
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Аранча Гонсалес ЛайяСесилия МальмстремРоберто АзеведоБрюссельВсемирная торговая организация (ВТО)СШАИспанияВ мире
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