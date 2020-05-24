СМИ: в ЕС поддержали кандидатуру главы МИД Испании на пост главы ВТО

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Европейский союз поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лайи на пост будущего главы Всемирной торговой организации, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на издание Wirtschaftswoche.
Ранее во Всемирной торговой организации сообщили, что генеральный директор Роберто Азеведо решил покинуть пост руководителя на год раньше - 31 августа нынешнего года.
14 мая, 18:58Глава ВТО покинет пост 31 августа
Министры ЕС не имеют "каких-либо сомнений" по поводу способностей Аранчи Гонсалес, сообщили источники в Брюсселе. Неназванные источники также сообщили, что против кандидатуры прежнего еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем выступили США, фактически лишив ее возможности быть избранной генеральным директором.
Дипломаты ЕС также хотели видеть приемником Азеведо африканца, однако не нашли подходящей кандидатуры, сообщает журнал.